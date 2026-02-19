Capo d’Orlando, mozione per intitolare uno spazio a Guido Galipò

Il gruppo consiliare di opposizione “CambiAmo Capo” ha depositato una mozione d’indirizzo per proporre l’intitolazione di uno spazio pubblico alla memoria del dottor Guido Galipò. L’iniziativa, sottoscritta dai consiglieri Teodolinda Liotta, Sandro Gazia, Giuseppe Truglio e Renato Carlo Mangano, si fonda su motivazioni di carattere istituzionale, richiamando precedenti deliberazioni adottate dal Comune di Capo d’Orlando.

I promotori evidenziano come, in passato, il Consiglio comunale e la Giunta municipale abbiano già disposto l’intitolazione di luoghi pubblici in favore di ex sindaci ed ex assessori, riconoscendo il valore del loro impegno amministrativo. “La nostra richiesta – dichiarano i consiglieri – si inserisce in un percorso già delineato dall’Ente. Guido Galipò ha rappresentato non soltanto un cittadino esemplare, ma ha esercitato con alto senso delle istituzioni i ruoli di consigliere comunale, assessore alla Pubblica istruzione e commissario straordinario. Appare quindi naturale, oltre che equo sotto il profilo istituzionale, che gli venga riconosciuto lo stesso tributo riservato ad altri protagonisti della vita politica locale”.

Galipò, scomparso nel 1970 all’età di 36 anni mentre ricopriva l’incarico di commissario straordinario del Comune, è ricordato per l’impegno nel contrasto alla dispersione scolastica e per un’azione amministrativa improntata ai principi di giustizia e imparzialità.

Secondo il gruppo consiliare, l’eventuale riconoscimento rappresenterebbe una continuità rispetto ai criteri di toponomastica già adottati dall’amministrazione per altre figure istituzionali. “Riconoscere il contributo di Galipò – affermano – significa dare seguito a scelte già compiute e rendere omaggio a chi ha dedicato la propria attività alla crescita sociale e culturale della comunità”.

