Capo d’Orlando – Mangano: “Vittoria di Pirro per il sindaco Ingrillì”

“L’emergenza Covid19 scongiura il default del Comune di Capo d’Orlando”

L’amministrazione Ingrill√¨, con Delibera di Giunta n.81 del 04 luglio 2020 e proposta n.93, ha celebrato il requiem politico della maldestra amministrazione paladina. I disastri economico-finanziari, materializzatisi in un patologico indebitamento, sono stati certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti.

E’ di ‚ā¨ 12.780.737,83 l’importo del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. La somma, gruzzolo cospicuo ma insufficiente per azzerare i debiti passati, rappresenta la fetta di un indebitamento molto pi√Ļ corposo che ha determinato negli anni trascorsi un ingente danno nei confronti di artigiani, commercianti ed imprese, rei soltanto di aver reso servizi al Comune Paladino, che ad oggi, in gran parte, attendono di vedere soddisfatte le loro legittime pretese di pagamento delle fatture emesse.

Piuttosto che toni trionfalistici, ci saremmo aspettati dal sindaco Ingrill√¨ il dovuto rispetto per l’intelligenza degli amministrati, atteso che l’intervento posto in essere dal Governo Nazionale √® derivato dalla grave crisi sanitaria-Covid19 che ha investito l’intera nazione e non solo, vero √® che non trattasi di estinzione di debiti pregressi, bens√¨ della concessione di un mutuo trentennale che, comunque, i cittadini di Capo d’Orlando dovranno pagare.

A fronte di tutto ciò, si impongono alcune doverose domande:

L’ufficio preposto alla gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali ha velocemente provveduto all’aggiornamento della stessa? Non pi√Ļ tardi di qualche mese fa, per voce della responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, gli uffici non aveva assolto ancora tale incombenza, ora √® tutto pronto?

Quale sar√† il destino dei meno fortunati creditori dell’Ente Locale Paladino che non sono stati inclusi nell’elenco allegato alla richiamata delibera di Giunta?

Il Sindaco Ingrill√¨ ha il dovere morale, prima ancora che politico, di dare una risposta chiara e convincente e ci√≤ a garanzia di tutti quei creditori che risultano ad oggi non inseriti nell’elenco della Piattaforma dei Crediti Commerciali. Ci chiediamo se questi creditori esclusi vedranno evaporare, quanto meno nell’immediatezza, la possibilit√† di ottenere il pagamento delle loro fatture oppure √® stata riservata loro un’altra soluzione?

Il tempo ha dato ragione a chi, come il sottoscritto e i colleghi della minoranza consiliare, a ragion veduta, hanno stigmatizzato le scellerate scelte dell’amministrazione attiva, la cui condotta, cos√¨ come certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti, aveva creato i presupposti per lo scongiurato dissesto finanziario dell’Ente.

Per fortuna, l’emergenza ‚ÄúCovid19‚ÄĚ √® venuta in soccorso di una cittadina che non meritava di subire gli effetti devastanti di un fallimento. E’ una magra “Vittoria di Pirro”, perch√® gli aiuti finanziari provenienti dallo Stato serviranno, nell’ immediato, per simulare la salvezza dell’ ente dal default, ma concretamente per rinviare negli anni a venire la risoluzione del problema .

Capo d’Orlando, 07 luglio 2020

Il Consigliere Comunale –¬†Renato Carlo Mangano