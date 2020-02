Capo d’Orlando – Mangano: “Qualità della vita & Trasparenza Amministrativa per rispettare i diritti dei cittadini – utenti – contribuenti”

La prossima settimana i consiglieri comunali di opposizione dell’amministrazione Ingrill√¨, depositeranno nelle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di Turismo, urbanistica e qualit√† della vita, un articolato studio per la gestione della “Res Publica” rispettosa¬† delle rispettive esigenze di imprenditori e cittadini contribuenti. Le proposte sono finalizzate a dotare, nel pi√Ļ breve tempo possibile, il Comune paladino di un “Piano di Arredo Urbano” e di un “Regolamento per la Concessione degli Spazi Pubblici.

Tutto ci√≤ anche per colmare una colposa carenza amministrativa, che spesso ha determinato delle ingiustificate discrezionalit√† da parte di chi governa e/o dei dirigenti comunali, riguardo alla definizione di pratiche soggette al rilascio di concessione per utilizzo del suolo pubblico;¬† calpestando cos√¨¬† le pi√Ļ elementari norme di equit√† sociale e di trasparenza amministrativa, in palese violazione alle legittime aspettative degli imprenditori paladini impegnati nella valorizzazione delle proprie attivit√† commerciali, e dei diritti dei cittadini interessati alla libera fruizione degli spazi pubblici, previamente riqualificati in base a criteri di biodiversit√† urbana.

Per il perseguimento delle richiamate finalit√†, rispettosi del ruolo di consiglieri comunali, deputati all’attivit√† di controllo ed indirizzo dell’ amministrazione attiva e di rappresentanti dei cittadini, senza vincolo di mandato, coinvolgeremo nelle forme pi√Ļ opportune e nelle richiamate Commissione Consiliari, le organizzazioni sindacali, ambientaliste, professionali e gli ordini professionali,nell’ambito di una progettualit√† inclusiva e partecipativa.Sarebbe auspicabile, pertanto, l’avvio di una stagione politica, caratterizzata dal confronto tra tutti i consiglieri comunali, indipendentemente dall’appartenenza, superando il concetto di “Maggioranza” e Minoranza”, espressione del risultato delle scorsa competizione elettorale, come peraltro preannunciato e suggerito nello scorso Consiglio comunale dallo stesso Sindaco Ingrill√¨,¬† per affrontare tempestivamente ed opportunamente le emergenze amministrative che si stanno presentando e richiedono risposte appropriate nel rispetto della comunit√†..