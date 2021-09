Capo d’Orlando – La riforma Cartabia, argomento di studio e confronto a Villa Piccolo

di Maria Cristina Miragliotta – Si è svolta presso Villa Piccolo di Capo d’Orlando la VI edizione dell’Incontro di Studio sul processo penale. Organizzato dalla Camera Penale e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti con il Patrocinio di UCPI, Fondazione Luigi Einaudi Onlus e Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella ha visto la partecipazione di importanti esponenti del mondo giuridico, della magistratura e dell’avvocatura italiani confrontarsi su un tema di grande attualità , la riforma Cartabia.

La due giorni di studio, con il coordinamento dell’avv. Carmelo Occhiuto, componente della Giunta Nazionale dell’Unione Camere Penali, con il presidente della Camera Penale di Patti Eugenio Passalacqua e il presidente degli avvocati di Patti, Francesco Pizzuto, è stata molto apprezzata dai numerosi partecipanti per gli interessanti spunti di riflessione e discussione su un tema di grande attualità quale la riforma della giustizia Cartabia, che prevede la semplificazione dei processi penali, e che attualmente è in attesa di essere discussa in Senato.

Nelle varie sessioni di studio sono stati affrontati e analizzati vari elementi del processo: Prescrizione, giustizia riparativa, dibattimento, Le udienze preliminari e il tempo delle indagini, I riti speciali e le impugnazioni. Tra i relatori Eriberto Rosso, Giovanni Fiandanca, Lorenzo Zilletti, Benianimo Migliucci, Luca Marafioti, Pergiorgio Morosini, Anna vittoria Chiusano, Bartolomeneo Romano, Salvatore Di Vitale, Roberto Piscitello, Fabio Ferrara, Nicola Mazzacuva, Angelo Cavallo, Oliviero Mazza e Alfredo Sicuro.

L’ultima sessione è stata dedicata all’intervento riformatore proposto dal Governo con l’intervista da parte dell’avv. Cesare Placanica al prof. Giorgio Lattanzi, commissario del ministero per gli emendamenti alla riforma.

Conclusioni del convegno affidate a Roberto D’Errico, presidente del consiglio delle Camere Penali, Francesco Paolo Sisto, sottosegretario al ministero della Giustizia e Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione delle Camere Penali italiane.