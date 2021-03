Capo d’Orlando – Iniziata in Piazza Bontempo la costruzione del centro vaccinale

Sono iniziati in Piazza Bontempo i lavori per l’installazione della tensostruttura che ospiterà il centro vaccinale di Capo d’Orlando, a servizio dell’intero comprensorio.

L’hub, grande circa 300 metri quadri, con all’interno 9 postazioni per la somministrazione dei vaccini, spazi destinati all’anamnesi dei pazienti, sale d’attesa, spogliatoi e uffici, sarà ultimato nei primi giorni della prossima settimana.

Il Sindaco Franco Ingrillì è in costante contatto con il Commissario per l’emergenza Covid dell’Asp di Messina per organizzare e garantire al meglio la funzionalità della struttura che, a pieno regime, potrebbe giungere a somministrare fino a 800 vaccini al giorno. A tal proposito, è già stata ottenuta la disponibilità dei medici di famiglia di Capo d’Orlando, di alcuni medici in pensione e di altri medici in servizio presso le strutture ospedaliere che presterebbero volontariamente la loro opera.