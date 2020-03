‚ÄúNon si cono casi di positivit√† al nuovo coronavirus sul territorio comunale di Capo d’Orlando, manteniamo alta l’attenzione e continuiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle Istituzioni e dagli esperti‚ÄĚ. Cos√¨ il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrill√¨ commenta i provvedimenti contenuti dal nuovo DPCM che ha disposto ulteriori restringimenti per fronteggiare l’emergenza coronavirus, chiudendo attivit√† e servizi non essenziali.

‚ÄúA tutta la popolazione rinnovo l’invito a non uscire di casa, se non per comprovati motivi di salute, lavoro o strette necessit√† personali come, ad esempio andare in farmacia o fare la spesa. A tal riguardo ‚Äď prosegue il Sindaco Ingrill√¨ ‚Äď √® giusto evidenziare che non ci sono problemi di approvvigionamento, i supermercati vengono riforniti regolarmente e sono tenuti a disciplinare l’accesso ai locali in modo da far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo. Inoltre, fino al 3 aprile √® vietato il volantinaggio per promuovere le offerte commerciali.

La raccomandazione per tutti coloro che si spostano per motivi indispensabili √® quella di portare sempre con s√© l’autocertificazione che indica lo spostamento che si sta effettuando.

Adesso restiamo a casa ‚Äď conclude il Sindaco ‚Äď ci sar√† tempo per uscire e sorridere‚ÄĚ.