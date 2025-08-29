Capo d’Orlando, in Consiglio il tema della Polizia Municipale

Il Consiglio Comunale di Capo d’Orlando affronterà nei prossimi giorni il tema del rafforzamento della Polizia Municipale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e di valorizzare il ruolo dei vigili urbani. La discussione segue l’approvazione unanime della proposta relativa all’istituzione di una Tenenza dei Carabinieri in città.

Il gruppo consiliare CambiAmo Capo aveva predisposto un emendamento alla delibera n. 25 del 22 agosto 2025, che mirava a integrare il provvedimento con la richiesta di potenziamento dell’ordine pubblico e di implementazione del Corpo di Polizia Municipale. Dopo la conferenza dei capigruppo si è deciso, tuttavia, di non presentare formalmente l’emendamento, optando per una proposta condivisa che sarà portata in aula nella prossima seduta consiliare.

L’argomento assume rilievo a fronte della riduzione dell’organico, attualmente composto da 11 unità a fronte delle 24 previste, con un’ulteriore diminuzione a 9 effettivi a partire da gennaio 2026, a seguito di due pensionamenti. Tale situazione, secondo i consiglieri, mette a rischio la funzionalità del Corpo, che per legge necessita di almeno 7 unità operative.

«Si ritiene che l’implementazione e la gratificazione del Corpo di Polizia Municipale siano fondamentali per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nella città di Capo d’Orlando», si legge nel documento preparato dai consiglieri Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Teodolinda Liotta e Giuseppe Truglio.

La proposta prevede la richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze di autorizzare nuove assunzioni o la rimodulazione dei contratti part-time a 36 ore settimanali, in deroga ai vincoli del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

👁 Articolo letto 232 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.