Capo d’Orlando – IMU ridotta del 50% per i pensionati residenti all’estero

La Legge Finanziaria 2021 ha introdotto una riduzione del 50% dell’Imposta Municipale Unica (IMU) per i pensionati residenti all’estero, anche non italiani, a condizione che gli immobili di proprietà , siti in Italia, non siano locati o ceduti in comodato, anche gratuito.

Della riduzione possono usufruire i pensionati residenti fiscalmente all’estero solo per un immobile ad uso abitativo posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

Per beneficiare dell’agevolazione non si richiede piĂč il requisito della cittadinanza italiana, nĂ© l’obbligatorietĂ dell’iscrizione all’AIRE.

Il contribuente deve essere titolare di pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia, quindi con periodi di lavoro all’estero e non maturata con contributi solo italiani, e che abbia la residenza in uno Stato di assicurazione previdenziale con cui l’Italia abbia siglato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. In particolare si tratta di Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Paesi dell’ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia), Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Tunisia, Turchia, Stati Uniti d’America, Uruguay, Venezuela.