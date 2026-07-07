Capo d’Orlando, il Consiglio punta sulla linea veloce per le Eolie

Il Consiglio comunale di Capo d’Orlando tornerà a riunirsi venerdì 10 luglio alle 18.30 per affrontare il tema dell’attivazione di un collegamento marittimo veloce tra il porto cittadino e le isole Eolie, considerato strategico per lo sviluppo dei collegamenti e del comparto turistico dell’area dei Nebrodi.

La seduta era stata rinviata nelle scorse settimane per consentire la partecipazione dei deputati regionali siciliani, impegnati in precedenza nei lavori dell’Assemblea Regionale Siciliana. All’incontro sono stati invitati Bernardette Grasso, Giuseppe Laccoto, Giuseppe Lombardo, Cateno De Luca, Antonio De Luca, Giuseppe Galluzzo, Matteo Sciotto e Calogero Leanza, oltre all’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò e all’assessora al Turismo Elvira Amata.

L’iniziativa punta a ottenere il sostegno dei parlamentari regionali per inserire, attraverso una variazione di bilancio all’Ars, le risorse necessarie al finanziamento del servizio di collegamento con aliscafi. In passato erano già stati previsti fondi per una gara triennale relativa ai collegamenti estivi, procedura che non ebbe seguito poiché le tre società partecipanti risultarono prive dei requisiti richiesti.

L’argomento è tornato all’attenzione istituzionale dopo che i capigruppo consiliari di Capo d’Orlando hanno ottenuto, a metà giugno, un’audizione con il presidente della Quarta Commissione regionale, Giuseppe Carta, alla presenza dell’assessore Aricò. In quella sede è stata delineata la possibilità di reperire le risorse economiche nella prossima manovra finanziaria regionale.

Il collegamento veloce tra Capo d’Orlando e le Eolie era già operativo in passato, prima dell’interruzione dovuta ai lavori di completamento del porto turistico nell’ambito del project financing. In una nota ufficiale, il presidente del Consiglio di amministrazione della società Porto Turistico di Capo d’Orlando, l’architetto Giuseppe Mangano, ha dichiarato che la struttura dispone di tutti i requisiti tecnici e infrastrutturali necessari per accogliere in sicurezza aliscafi e unità veloci.

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