Capo d’Orlando – Domenica si conclude la “Settimana dei bambini”

Proseguono le manifestazioni previste nellā€™ambito della ā€œSettimana dei bambiniā€ organizzate dallā€™Associazione Capo in Vita in collaborazione con lā€™Assessorato al Turismo. Laboratori creativi, passeggiate in bicicletta, escursioni stanno coinvolgendo tanti bambini grazie allā€™attivitĆ dei volontari dellā€™associazione e degli ASU dello spazio Loc di Via del Fanciullo.

Le iniziative, gratuite per i tutti i partecipanti, proseguiranno fino a domenica 8 agosto. Dopo lā€™animazione di ieri da parte dellā€™Associazione Marameo, oggi sono previsti alle 18 nellā€™isola pedonale giochi educativi con lā€™Associazione ambientalista Plastic free, domani lā€™escursione al sentiero Goletta curata dallā€™Associazione Sicily North Coast, sabato e domenica il mercatino dei bambini sempre nellā€™isola pedonale del centro.

ā€œRingrazio lā€™Associazione Capo In vita per il consueto carico di idee e di entusiasmo ā€“ commenta lā€™assessore Fabio Colombo. In questo periodo pesantemente condizionato dalla pandemia, regalare un sorriso e un momento di spensieratezza ai bambini ĆØ un risultato che ti ripaga di ogni sforzoā€.