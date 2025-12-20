Capo d’Orlando, a Sorgi il Premio antimafia “Salvatore Carnevale”

Si è svolto il 19 dicembre, a Capo d’Orlando, nella sede di via Roma 15 del Centro Studi del GAL Nebrodi Plus, l’incontro pubblico “Governare dal basso, progettare il futuro”, promosso in occasione della conclusione della programmazione del PSR Sicilia 2014-2022. L’appuntamento è stato dedicato alla presentazione dell’omonimo volume firmato da Francesco Canna, Calogero Sardo Viscuglia e Giusi Maniaci, che ricostruisce l’esperienza dei gruppi di azione locale con un focus specifico sul GAL Nebrodi Plus.

Il confronto ha offerto un momento di analisi sulle politiche europee per lo sviluppo rurale e territoriale, soffermandosi sui modelli di governance adottati e sui risultati conseguiti. Nel corso dei lavori è stato richiamato il ruolo svolto dalla presidenza di Francesco Calanna, indicata come riferimento di un’impostazione orientata alla programmazione strategica, alla trasparenza amministrativa e al radicamento nel territorio dei Nebrodi, in coerenza con gli indirizzi europei in materia di sostenibilità e coesione.

Il dibattito ha evidenziato il valore del principio del “governare dal basso”, individuando nei GAL strumenti di partecipazione e di innovazione istituzionale. L’iniziativa è stata presentata non solo come momento di rendicontazione dell’attività svolta, ma anche come passaggio propedeutico alla nuova fase di programmazione. A margine, Calanna ha ringraziato istituzioni, amministratori locali, operatori economici e staff, sottolineando che “i risultati raggiunti sono il frutto di un lavoro condiviso”.

Gli autori Giusi Maniaci e Calogero Sardo Viscuglia hanno richiamato l’impegno del GAL su ambiti complessi, tra cui la facilitazione digitale. Nel corso dell’incontro è stato inoltre comunicato il parere favorevole dell’Assessorato regionale all’Agricoltura sul fascicolo di candidatura dell’IGP “Nocciola di Sicilia”, progetto coordinato dal GAL.

La giornata è stata abbinata alla XIII edizione del Premio antimafia “Salvatore Carnevale”, conferito al giornalista Marcello Sorgi. L’annuncio è stato dato dalla Fondazione “Carmelo Battaglia”, associata al GAL. La cerimonia si è conclusa con un momento conviviale legato alle festività.

