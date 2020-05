Capo d’Orlando – Cibi e bevande consumati solo al banco o al tavolo

Il Sindaco di Capo d‚ÄôOrlando Franco Ingrill√¨ ha firmato una nuova ordinanza con l‚Äôobiettivo di evitare assembramenti nelle immediate adiacenze dei locali pubblici. In particolare, √® stato disposto che gli esercenti possono somministrare alimenti e bevande solo per i clienti al banco o seduti al tavolo. ‚ÄúRichiamo tutti al rispetto delle regole: non sar√† consentito prendere una bibita e consumarla fuori creando capannelli di persone – commenta il Sindaco Franco Ingrill√¨. Dobbiamo osservare la regola principale del distanziamento e tutelare cos√¨ la salute pubblica‚ÄĚ.

L’ordinanza ricorda gli orari, già in vigore da tempo, in cui è possibile svolgere l’attività di intrattenimento e diffusione musicale nelle aree esterne e dehors di rispettiva pertinenza: nei giorni feriali fino alle ore 24, il venerdì, nei giorni prefestivi e festivi fino alle ore 1,00.

Nelle ore pomeridiane, dalle 14 alle 17, non è consentito l’intrattenimento e la diffusione di musica.

Per i trasgressori sono previste multe da 25 a 500 euro.