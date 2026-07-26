Capo d’Orlando, Carabiniere salva un turista in difficoltà in mare

Momenti di apprensione nella mattinata di ieri sul lungomare Andrea Doria, a Capo d’Orlando, dove un turista straniero è stato soccorso dopo essersi trovato in difficoltà mentre nuotava in mare aperto. Determinante l’intervento di un carabiniere, che ha raggiunto il bagnante con un’imbarcazione di salvataggio, evitando conseguenze più gravi.

L’uomo si era allontanato dalla riva fino alla zona dello scoglio della Formica, a circa cento metri dalla battigia, quando il moto ondoso e le forti correnti presenti in quel tratto di costa gli hanno impedito di fare ritorno verso la spiaggia. Resosi conto del pericolo, ha iniziato a richiamare l’attenzione delle persone presenti con evidenti gesti di aiuto.

La richiesta di soccorso è stata notata da un’addetta del lido “New Claxon Beach”, che ha immediatamente fermato una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri in transito lungo il litorale. I militari hanno raggiunto rapidamente la spiaggia e, valutata la situazione, uno di loro ha utilizzato un barchino di salvataggio messo a disposizione dallo stabilimento balneare per raggiungere il turista.

Alle operazioni hanno preso parte anche la bagnina del lido e un altro bagnante, saliti a bordo di una seconda imbarcazione per agevolare il recupero e il successivo rientro a terra. Il turista, una volta riportato sulla spiaggia, è risultato in buone condizioni fisiche e non ha avuto necessità di assistenza sanitaria.

L’episodio si è verificato nella Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, ricorrenza dedicata alla promozione della sicurezza in mare attraverso iniziative informative ed esercitazioni organizzate su numerosi litorali italiani.

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