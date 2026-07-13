Capo d’Orlando, Barbara Floridia al centro del terzo Notturno d’Autore

La terza serata di Notturno d’Autore, rassegna culturale dedicata quest’anno al tema “Potere e Poteri”, si è svolta alla Marina di Capo d’Orlando con la partecipazione della senatrice Barbara Floridia, protagonista dell’incontro incentrato sul suo volume “C’era una volta la Rai. Cosa resta del servizio pubblico nell’epoca delle verità alternative”. A condurre il confronto è stato il giornalista Massimo Scaffidi.

L’iniziativa è stata aperta dagli interventi del sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, che ha evidenziato il valore della manifestazione come occasione di confronto culturale per il territorio, e della presidente del Festival, Lucia Franchina, che ha richiamato l’obiettivo della rassegna di promuovere il dibattito sui principali temi della società contemporanea attraverso il contributo di personalità del panorama nazionale.

Nel corso dell’intervista sono stati affrontati diversi argomenti legati al sistema dell’informazione, tra cui il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, il pluralismo, il rapporto tra politica e media, gli effetti delle piattaforme digitali e dell’intelligenza artificiale e il delicato equilibrio tra libertà di informazione e potere.

Il confronto ha dedicato spazio anche alle recenti dimissioni di Barbara Floridia dalla presidenza della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai. L’episodio è stato inserito nel più ampio dibattito sul futuro del servizio pubblico e sull’indipendenza dell’informazione in un contesto caratterizzato dalla diffusione delle cosiddette “verità alternative” e dall’influenza crescente degli algoritmi.

Durante la serata si è parlato inoltre della situazione politica nazionale e siciliana, dell’evoluzione del sistema dell’informazione e delle prospettive del Movimento 5 Stelle. L’incontro, seguito dal pubblico presente sulla terrazza del porto, ha confermato il percorso della manifestazione, che proseguirà con altri appuntamenti dedicati al rapporto tra le diverse forme del potere e la società contemporanea.

Al termine dell’iniziativa, la senatrice ha dichiarato: «Ieri al Porto di Capo d’Orlando abbiamo parlato di informazione libera e di Servizio Pubblico. La rassegna Notturno d’Autore è ormai un appuntamento culturale importante per tutta la provincia di Messina».

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