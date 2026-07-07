Arresto per spaccio a Capo d’Orlando, sequestrati 330 grammi di droga

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando hanno arrestato un uomo, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga, sequestrando hashish e marijuana.

L’intervento è scaturito dall’osservazione del comportamento dell’uomo, notato mentre si trovava in una strada del centro cittadino. Gli operatori hanno deciso di monitorarne gli spostamenti e, dopo aver assistito a quella che è stata ritenuta una cessione di sostanza stupefacente nei confronti di due persone, entrambe allontanatesi rapidamente all’arrivo della polizia, hanno proceduto al controllo. Il sospettato ha tentato di sottrarsi all’identificazione cercando di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato in breve tempo.

Durante la perquisizione personale sono stati trovati quattro involucri in cellophane contenenti una sostanza risultata verosimilmente marijuana. Gli ulteriori accertamenti sono stati quindi estesi all’abitazione dell’uomo, dove gli agenti hanno rinvenuto altro stupefacente, costituito da hashish e marijuana, parte del quale già confezionato in dosi pronte per la vendita. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, misurini dosatori di diverse dimensioni e materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze.

Il quantitativo complessivo di droga sequestrato ammonta a circa 330 grammi. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, avrebbe consentito la preparazione di oltre 1.300 dosi, con un valore stimato sul mercato superiore a 13 mila euro.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. La misura è stata successivamente confermata dal Giudice per le Indagini Preliminari al termine dell’udienza svoltasi nella mattinata di lunedì 6 luglio.

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