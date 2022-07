Capo d’Orlando – 4 milioni di euro per il Torrente Forno

Un ulteriore finanziamento della amministrazione Musumeci per mano del Commissario per l’emergenza – Torrente Forno di Capo d’Orlando

Prende avvio nel concreto il progetto esecutivo con lo stanziamento di circa 4 mil di euro per la sistemazione idraulica di Torrente Forno oltre che della messa in sicurezza dell’intero quartiere adiacente allo stesso.

Con orgoglio lo annuncia Aldo S. Leggio che dichiara: “Finalmente abbiamo ottenuto il finanziamento di circa 4 mil di euro per il consolidamento del Torrente Forno, un intervento necessario che salvaguarderà questa parte del territorio dalle possibili piogge torrenziali che potrebbero determinare il crollo degli argini ormai indeboliti dal tempo.Â

Sapevamo dell’ urgenza e dell’importanza del porre rimedio a uno dei problemi più pressanti nel nostro territorio e cioè il consolidamento dei muri di contenimento per l’arteria che porta al lungomare Ligabue. Ci tengo a ringraziare per l’impegno costante e prezioso oltre che per gli utili consigli ricevuti, l’ufficio tecnico e l’architetto Lo Cicero con tutto il suo staff e il RUP presenziato dall’architetto Sidoti”.

Il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillí aggiunge: “Finalmente possiamo rimediare a uno dei problemi del territorio che più mi premeva e cioè la sicurezza dei quartieri e della strada di Torrente Forno. Ringrazio tutti gli organi competenti, i professionisti, l’assessore Aldo Sergio Leggio per l’impegno e le sollecitazioni continue”.