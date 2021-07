Capo d’Orlando – Riduzione del 50% della Tari 2021 per le attività economiche

Con apposita delibera di Giunta, l’Amministrazione Comunale ha approvato la riduzione del 50% sia della quota fissa che variabile della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021 delle utenze non domestiche che hanno subito la chiusura o la limitazione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria.

“Si tratta di un risultato fortemente voluto e perseguito con determinazione rivolto alle categorie duramente colpite dalla crisi economica seguita alla pandemia – commenta il Sindaco Franco Ingrillì. Un impegno rispettato che segue quello preso con la sospensione del pagamento della quarta rata per l’anno 2020 e conseguito grazie ai risparmi ottenuti con la rivisitazione dei contratti con i gestori del servizio di raccolta e conferimento rifiuti, grazie anche alla lotta contro l’evasione e all’incremento della percentuale di raccolta differenziata. Continuiamo con determinazione sulla strada tracciata nella consapevolezza che il lavoro e i sacrifici portano risultati concreti”.

Coloro che intendono beneficiare dei contributi economici previsti, dovranno presentare entro il 31 ottobre apposita domanda utilizzando il modello disponibile sul sito Internet del Comune di Capo d’Orlando. La richiesta dovrà essere inoltrata tramite Pec oppure a mano all’Ufficio protocollo del Comune.

Della riduzione della Tari non possono beneficiare i soggetti, le persone giuridiche e le ditte individuali, che abbiano in corso contenziosi con il Comune di Capo d’Orlando o che non siano in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti già emessi e scaduti o coloro abbiano provvedimenti di accertamento in corso per il recupero del tributo, salva la regolarizzazione entro il termine di scadenza del bando.

L’Amministrazione comunale provvederà direttamente ad effettuare la riduzione del 50% della TARI 2021 dando comunicazione agli interessati.