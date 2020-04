Capaci – Padre e figlio in giro con la cocaina, un arresto e una denuncia

I carabinieri della stazione di Capaci, hanno tratto in arresto P.l. 36enne, già noto alle forze dell’ ordine e denunciato, in stato di libertà , il figlio 16enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, durante un servizio di controllo del territorio e prevenzione, teso anche alla verifica del rispetto della stringente normativa sanitaria, hanno fermato ed identificato due persone, che tentando di sottrarsi al controllo reagivano con veemenza e tentavano vanamente la fuga.

A seguito di perquisizione sono stai rinvenuti e sequestrati oltre 100 grammi di cocaina ed una dose di marijuana.

L’arresto di P.l è stato convalidato e su disposizione dell’autorità giudiziaria ora si trova agli arresti domiciliari, mentre il procedimento per il figlio continua presso il tribunale dei minorenni; la droga è stata trasmessa al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative.

Entrambi sono stati anche contravvenzionati amministrativamente per la violazione delle norme per il contenimento del Covid-19.