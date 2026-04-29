Cantina abusiva nell’Agrigentino, sequestrati 8mila litri di vino
Controlli congiunti nel comparto vitivinicolo sono stati eseguiti nelle ultime settimane nella provincia di Agrigento dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dagli ispettori dell’Ufficio ICQRF Sicilia, nell’ambito delle attività di contrasto alle irregolarità nel settore agroalimentare.
Le verifiche, estese all’intero territorio provinciale, hanno riguardato in particolare la commercializzazione di vini a denominazione d’origine. L’attenzione si è concentrata su possibili utilizzi indebiti di marchi DOP e IGP, sull’impiego di materie prime non conformi ai disciplinari di produzione e su eventuali dichiarazioni mendaci relative alla provenienza geografica dei prodotti.
Nel corso delle operazioni è stata individuata una struttura abusiva all’interno di un’azienda agricola situata a Palma di Montechiaro. La cantina risultava priva delle autorizzazioni sanitarie necessarie per la produzione e la conservazione di alimenti destinati alla vendita, oltre a non rispettare i requisiti igienico-strutturali previsti dalla normativa. Per tali motivi è stata dichiarata inidonea e sottoposta a chiusura immediata.
Durante l’intervento, condotto dai finanzieri della Tenenza di Licata insieme agli ispettori ICQRF, sono stati sequestrati oltre 8.000 litri di vino, sia sfuso sia imbottigliato, sprovvisti di tracciabilità e certificazioni di origine. Le violazioni rilevate hanno comportato contestazioni di natura amministrativa.
L’operazione evidenzia il coordinamento tra Guardia di Finanza e ICQRF, volto a garantire la tutela delle denominazioni di origine, il rispetto delle regole di mercato e la trasparenza nei confronti dei consumatori.
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