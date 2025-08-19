Cantiere sospeso a Sant’Agata Militello per irregolarità sul lavoro

Un cantiere edile situato a Sant’Agata di Militello, nel Messinese, è stato sottoposto a provvedimento di sospensione in seguito a un’ispezione condotta dal Contingente Sicilia. Durante il controllo, effettuato da ispettori ordinari e tecnici, è emersa la presenza di un lavoratore privo di regolare contratto su cinque presenti nell’area interessata dai lavori, destinati alla realizzazione di tre edifici residenziali.

L’intervento ha evidenziato anche gravi irregolarità in materia di sicurezza, tra cui l’assenza di parapetti nei vani scala e l’utilizzo di ponti su cavalletti non conformi alle normative vigenti. L’impresa esecutrice è stata sanzionata con un importo complessivo pari a circa 8.500 euro.

Il datore di lavoro ha successivamente provveduto alla regolarizzazione del lavoratore, trasmettendo la comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego. A suo carico resta ora la cosiddetta “maxisanzione” per impiego irregolare di manodopera, il cui importo può variare da 1.950 a 3.900 euro.

Gli accertamenti hanno comunque rilevato che il lavoratore, sebbene privo di contratto formale, era stato sottoposto a visita medica e possedeva l’attestazione di formazione in materia di sicurezza, come previsto dalla normativa di settore.

