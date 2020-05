Cannata: “Aperta stamattina la Sp 19, percorribilità assicurata in entrambi i sensi di marcia”

Apertura stamattina, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, della bretella che collega la Sp Noto-Pachino all’autostrada Siracusa-Gela.

Un’infrastruttura di cui la deputata regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, si è occupata sin dal suo insediamento “con l’obiettivo – spiega – di renderla fruibile nel minor tempo possibile”.

Dall’approvazione della variante, sollecitata sin dall’insediamento dall’on. Rossana Cannata, ai sopralluoghi nel cantiere per verificare l’avanzamento dei lavori, “costante è stato il monitoraggio che ho effettuato su questa arteria – spiega l’on. Rossana Cannata – fondamentale per la viabilità e per il sistema economico della zona Sud della provincia siracusana”.

“Oggi – aggiunge la vicepresidente della commissione regionale Antimafia – non potevo quindi mancare a un momento che rappresenta il risultato di sforzi e impegno di una politica attenta alle esigenze del territorio”.

“Tra l’altro – spiega la deputata della circoscrizione siracusana – come ho già avuto modo di anticipare la scorsa settimana, da stamattina la percorribilità è assicurata non a una sola corsia, come inizialmente previsto, ma in entrambi i sensi di marcia”.

L’on. Rossana Cannata conclude: “Nel frattempo si continua, con impegno incessante, a monitorare tutta la viabilità siracusana, affinché le incompiute si tramutino in un sistema viario efficiente, un punto cruciale indispensabile per lo sviluppo, la crescita e la sicurezza del territorio”.