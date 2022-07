Cani nei luoghi pubblici a Gioiosa Marea – Il sindaco fa marcia indietro, ecco la nuova ordinanza

Nell’ordinanza si legge:

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose, provocate dall’animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà , ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le eventuali aree riservate;

b) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

E’ fatto obbligo, a chiunque conduca il cane in ambito urbano, di raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

E’ vietato introdurre i cani e/o altri animali nelle aiuole, ovunque si trovino, nonchè nei parchi giochi.

Per quanto riguarda la conduzione, il transito, la sosta e il bagno di cani e altri animali nelle spiagge, si rimanda all’art. 3 del DDG Assessorato Territorio e Ambiente n. 476 dell’1.06.2007 e all’Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto n. 24-2021.

La presente Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco, nonchè ai cani addestrati per il sostegno alle persone con disabilità .

Questo l’articolo con l’ordinanza precedente.