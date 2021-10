Cani guida, una nuova casa per l’Helen Keller

Ieri, durante la giornata nazionale proclamata dall’Uici, l’annuncio del sindaco di Messina De Luca, alla presenza dell’assessore regionale Lagalla, della presidente della Scuola, Linda Legname, e del presidente regionale dell’Uici Minincleri. Il Centro sposterà nel cuore della città. Una grande festa con cuccioli e bambini per ringraziare le famiglie affidatarie.

‚ÄúSe non fossi infortunata volerei ad abbracciarla‚ÄĚ.

Lo ha detto Linda Legname, presidente del Centro Helen Keller Рcostretta su una sedia a rotelle -, al sindaco di Messina Cateno De Luca quando quest’ultimo ha annunciato Рieri durante le celebrazioni nella Scuola per Cani guida della Giornata nazionale loro dedicata -, che l’Amministrazione sposterà il Centro per addestrare questi animali nella Cittadella dei Diritti.

Quest’ultima sarà ospitata nella Città del Ragazzo peloritana, che, ha avuto l’ok del Tribunale e potrà essere acquistata dalla Città Metropolitana.

‚ÄúUno spazio di¬†dieci ettari¬†– ha detto De Luca – con oltre¬†cinquemila metri quadrati di immobili, che rappresenter√† anche per la¬†Helen Keller¬†una¬†collocazione definitiva¬†collegata alla strategia del ‚ÄėDopo di noi‚Äô‚Äú.

Anche per via di quest’annuncio, la giornata in cui Messina, per volontà dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti è stata consacrata capitale nazionale del Cane Guida, è stata una vera e propria festa.

Anche per la presenza di¬†tanti bambini¬†‚Äď degli istituti comprensivi messinesi¬†Pascoli-Crispi¬†e¬†Albino Luciani¬†¬†– coinvolti da Linda Legname nel gioco di¬†scegliere i nomi¬†di quei¬†cuccioli di Labrador, neri e focati, che sono stati al¬†centro dell‚Äôattenzione.

E l‚Äôassessore regionale all‚ÄôIstruzione,¬†Roberto Lagalla, ha sottolineato l‚Äôimportanza che questo¬†percorso di solidariet√†¬†comprendesse ‚Äúfamiglie e anche¬†bambini: quest‚Äôoccasione regala loro la¬†conoscenza del mondo della diversit√† sensoriale, donando un‚Äôopportunit√†¬†per diventare¬†cittadini solidali‚ÄĚ.

In collegamento da Roma, il presidente nazionale dell‚ÄôUici,¬†Mario Barbuto¬†ha sottolineato come¬†i cani guida accompagnino i ciechi¬†nei luoghi di lavoro, sui mezzi di trasporto pubblici, nei parchi e in tanti altri luoghi ‚Äúdonando loro quella libert√†, quell‚Äôautonomia di cui hanno bisogno‚ÄĚ. E ha parlato della necessit√† ‚Äúdi un¬†rafforzamento delle scuole, perch√© vi sono due anni di attesa per poter ottenere un cane‚ÄĚ. Un discorso ripreso anche dal deputato nazionale peloritano¬†Francesco D‚ÄôUva, in collegamento anche lui da Roma.

Tra le scuole da rafforzare, proprio¬†il Centro Helen Keller¬†che, nato sedici anni fa, come ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale dell‚ÄôUici¬†Gaetano Minincleri, ‚Äú√® stato¬†elevato a centro nazionale per l‚Äôautonomia dei disabili visivi: un grosso riconoscimento, in attesa che la¬†scuola per cani guida¬†torni a essere, anche con il contributo della Regione,¬†un fiore all‚Äôocchiello della Sicilia e dell‚ÄôItalia intera‚ÄĚ.

Tra gli altri obiettivi della Giornata nazionale, Linda Legname, che è anche vicepresidente nazionale dell’Uici, ha elencato la necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica partendo dalla scuola e dai bambini ai diritti dei ciechi con cani guida.

‚ÄúAncor oggi – ha detto – c‚Äô√® tanta¬†superficialit√† rispetto all‚Äôaccesso dei nostri amici a quattro zampe nei luoghi pubblici: negare a un cieco l‚Äôopportunit√† di andare a mangiare una pizza, di entrare in un bar, di salire su un taxi con il proprio cane guida¬†non soltanto √® contro la legge ma √® discriminatorio‚ÄĚ.

E ha poi parlato degli ‚Äúeroi silenziosi‚ÄĚ, chiamati anche ‚Äúpuppy walkers‚ÄĚ: quelle¬†famiglie affidatarie¬†che crescono i cuccioli, protagonisti del libro ‚ÄúCon gli occhi di un cieco‚ÄĚ, di¬†Matteo Restani, presentato durante la manifestazione.¬†

‚ÄúDescrivo – ha detto l‚ÄôAutore –¬†l‚Äôesperienza di affido di un cucciolo¬†destinato a diventare¬†cane guida‚ÄĚ.

‚ÄúUn cucciolo¬†cresciuto in famiglia¬†– ha spiegato¬†Francesco Cucinotta, istruttore dell‚ÄôHelen Keller – grazie¬†agli stimoli e all‚Äôaffetto¬†ricevuti in quell‚Äôambiente¬†diventa un ottimo cane guida. Dopo dieci mesi viene¬†affidato a un istruttore¬†e dopo un¬†addestramento di altri sei mesi¬†sar√† pronto a¬†guidare un non vedente. Che dovr√† a sua volta avere un¬†periodo d‚Äôistruzione‚ÄĚ.

Linda Legname, durante il dibattito, moderato dalla giornalista¬†Maria Tiziana Sidoti, ha sottolineato il ‚Äúvalore¬†di queste famiglie che¬†tengono con loro questi cuccioli per dieci mesi per poi restituirli alla scuola: uno¬†straordinario gesto d‚Äôamore¬†per il quale vanno¬†ringraziate‚ÄĚ.

Tra le tante¬†famiglie affidatarie¬†festeggiate ieri a Messina con la¬†consegna di pergamene, anche una¬†arcobaleno, formata da¬†Vincenzo Pezzimenti¬†e¬†Lino Calderone, ‚Äúpuppy walkers‚ÄĚ di Pace del Mela (Messina) che¬†crescono cani guida fin dal 2016. L‚Äôultimo in ordine di tempo si chiama¬†Lampo¬†e tra poco¬†comincer√† l‚Äôaddestramento¬†per diventare un¬†cane guida.

Intanto i bambini delle scuole hanno scelto i nomi per i cuccioli di Labrador. Si chiameranno Freccia, Laika, Milk e Zelda.