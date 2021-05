Campo (M5S): “Mega taglio alle corse  dei bus extraurbani? Altra perla del governo Musumeci. Si taglino gli sprechi, non i servizi ai cittadini”

ā€œLeggiamo di un mega taglio in arrivo per le corse dei bus extraurbani e non possiamo che rimanere interdetti per questa nuova perla del governo Musumeci che colpisce tantissimi pendolari e incentiva lā€™uso delle auto private per un anacronistico e inopportuno ritorno al passato. Lā€™esecutivo regionale deve prodigarsi per cercare di tagliare gli sprechi, non i servizi essenziali per i cittadiniā€.Ā Ā Lo afferma la deputata regionale del M5S, Stefania Campo.

Ā ā€œA quanto apprendiamo Ā – Ā dice la deputata – si starebbe per materializzareĀ una sforbiciata di 1000Ā collegamenti extraurbani, passando da una copertura di 62 milioni di chilometri lā€™anno a soltanto 48 milioni.Ā Invece di rafforzare le corse giĆ previste, di incentivare la fruizione da parte di nuovi e giovani viaggiatori, di rivedere e razionalizzare complessivamente tutta la rete del trasporto pubblico locale regionale in funzione delle attuali reali necessitĆ di pendolari e passeggeri e, soprattutto, invece di controllare capillarmente la qualitĆ del servizio, Ā affidato ai privati tramite una miriade di concessioni regionali, come ho personalmente chiesto piĆ¹ e piĆ¹ volte allā€™assessore Marco Falcone in questi tre anni di mandato, con atti parlamentari ben specifici e dettagliati, la Regione va in direzione diametralmente opposta, incentivando in tal modo lā€™uso dei mezzi privatiā€.

ā€œIl governo Musumeci ā€“ conclude Campo ā€“ tagli gli sprechi, che nel bilancio della Regione non mancano certamente, penso allā€™universo delle partecipate e controllate solo per fare un esempio, e non i servizi ai cittadini. CiĆ² ĆØ inaccettabile, e troverĆ sempre nel M5S un fermo ostacoloā€.