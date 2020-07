Il campione italiano di canottaggio e studente UniMe Giovanni Ficarra ricevuto dal Rettore

Il 5 volte campione italiano di Canottaggio under 23 Giovanni Ficarra, è stato ricevuto stamane dal Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, che si è complimentato  con lui per i successi raggiunti.

Studente UniMe, iscritto al corso di laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, Giovanni è, ormai, prossimo al conseguimento della  laurea magistrale.

“E’ un orgoglio per me accogliere uno studente come Giovanni, che con grande caparbietà ha raggiunto dei bellissimi traguardi, i ragazzi come lui danno lustro non solo al nostro Ateneo ma anche alla nostra città ”.

“Ho sempre praticato sport, studiando molto contemporaneamente, dopo la triennale ho deciso di proseguire gli studi, ispirandomi ai modelli anglosassoni. Sono così riuscito ad avere soddisfazioni sia in ambito sportivo che universitario”- ha detto Ficarra.

Il campione italiano di canottaggio è stato accompagnato da Piero Adamo e Francesco Rizzo dell’Associazione Vento dello Stretto e da due rappresentanti dell’Associazione Atreju, Serena Giorgio e Guglielmo Gullifà .