«Campagna finanziata»: Iacolino indagato, Tamajo respinge le accuse

Una conversazione intercettata nell’ambito di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia fa emergere presunti riferimenti a finanziamenti elettorali e a rapporti tra ambienti mafiosi, imprenditoriali e istituzionali. Al centro dell’inchiesta figurano il boss di Favara Carmelo Vetro e il dirigente regionale Giancarlo Teresi, arrestati con l’accusa di corruzione.

Nel corso di un dialogo con l’imprenditore Giovanni Aveni, Vetro afferma: «Iacolino la campagna elettorale l’ha avuta finanziata, lui e Tamajo pure, quindi intanto lo deve fare, poi se questo favore ce lo fa, poi si vede». In un altro passaggio aggiunge: «Però a me interessa che lui deve fare quello che noi gli chiediamo, punto». Il riferimento riguarda Salvatore Iacolino, ex dirigente generale della Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute, oggi indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. Il nome dell’assessore regionale Edy Tamajo compare nelle conversazioni, ma lo stesso ha dichiarato: «Non ho avuto alcun incontro né ho mai conosciuto il signor Vetro», precisando di non essere coinvolto nell’indagine.

Gli atti descrivono una rete di relazioni caratterizzata da contatti diretti e incontri organizzati anche tramite messaggi. Tra i temi affrontati, la possibilità di favorire inserimenti lavorativi e interventi in ambito amministrativo. Particolare attenzione è riservata al settore sanitario, in relazione alla procedura di accreditamento della società Arcobaleno, riconducibile ad Aveni, presso l’Asp di Messina.

Secondo gli investigatori, su questa pratica si sarebbero concentrate pressioni per accelerarne l’iter. In una conversazione, Aveni si dichiara disposto a qualsiasi soluzione pur di concludere l’operazione, mentre Vetro replica: «Lui con me questo discorso non lo fa, è uno di parola e la fa a prescindere», ipotizzando eventuali contropartite sotto forma di opportunità lavorative.

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