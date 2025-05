Campagna di sterilizzazione delle colonie feline a Vulcano

A Vulcano si è svolta una campagna straordinaria di sterilizzazione delle colonie feline, finalizzata a contenere il fenomeno del randagismo e tutelare sia gli animali sia i residenti. Il sindaco Riccardo Gullo ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti «un passo importante per contrastare il fenomeno del randagismo e intervenire con determinazione per la tutela degli animali e degli abitanti», spiegando che la riproduzione incontrollata di gatti liberi sull’isola ha generato da tempo preoccupazioni e disagi.

L’operazione è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Asp di Messina, Comune di Lipari, volontari locali e la parrocchia, che ha messo a disposizione uno spazio per le procedure. Giuseppe Cuccì, direttore generale dell’Asp, ha evidenziato «un lavoro di squadra che ha prodotto ottimi risultati», con le sterilizzazioni eseguite in rapida successione. Ha inoltre riconosciuto il contributo delle volontarie e dei volontari impegnati quotidianamente nell’assistenza agli animali liberi, garantendo loro cure e alimentazione costante.

L’intervento è stato portato avanti con la professionalità dei medici specialisti ambulatoriali dell’Asp, coordinati dai direttori del dipartimento di prevenzione veterinario e dal responsabile dell’area funzionale di igiene e benessere animale, Santi La Macchia e Luigi Oscar L’Abbate. Questi ultimi hanno risposto alle sollecitazioni dell’amministrazione comunale, che ha promosso e coordinato l’iniziativa.

