Camioncino investe scuolabus a Falcone, bambini fuori pericolo

Momenti di forte apprensione si sono vissuti nella mattinata a Falcone, dove uno scuolabus comunale è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel centro abitato. Il mezzo, adibito al trasporto scolastico e di proprietà dell’ente locale, stava conducendo dieci alunni verso i plessi che ospitano le classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado quando è stato urtato da un camioncino appartenente a una ditta specializzata nello smaltimento del ferro. A bordo del veicolo industriale viaggiavano due persone.

L’impatto si è verificato poco prima delle 8, all’incrocio tra via Balbo e via Garibaldi, nelle immediate vicinanze di piazza Marconi. Il rumore dell’urto è stato avvertito distintamente nella zona, consentendo un rapido allertamento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che, insieme alla Polizia municipale, hanno provveduto a delimitare l’area interessata per consentire i rilievi e garantire la sicurezza della circolazione.

A seguito dell’incidente, quattro bambini e il conducente dello scuolabus sono stati trasferiti negli ospedali di Patti e Barcellona per accertamenti clinici. Le condizioni dei minori non destano preoccupazione e tutti risultano fuori pericolo. L’autista, dipendente comunale, rimane invece sotto osservazione medica e, secondo quanto emerso, avrà bisogno di alcuni giorni di cure e riposo.

I bambini hanno riportato lievi ferite e sono stati sottoposti ai controlli sanitari necessari per escludere conseguenze più gravi o traumi. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto per accertare eventuali responsabilità.

