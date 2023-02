Camion in fiamme: Autostrada Palermo-Mazara del Vallo bloccata

Camion in fiamme: Autostrada Palermo-Mazara del Vallo bloccata

Un camion in fiamme ha bloccato l’Autostrada Palermo-Mazara del Vallo all’altezza dello svincolo di Carini, causando disagi e rallentamenti per i numerosi automobilisti che transitano quotidianamente su quella tratta. L’incidente è avvenuto al chilometro 8,600 e sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Il personale di Anas ha lavorato per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione. Anche gli agenti della polizia stradale sono intervenuti sul posto per accertare le cause dell’incidente e garantire la sicurezza dei presenti.

Gli automobilisti sono stati costretti a subire notevoli disagi a causa della chiusura dell’autostrada. Tuttavia, grazie al tempestivo intervento delle autorità competenti, la situazione è stata risolta nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata.