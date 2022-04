“CambiAmo Capo” – Fuori tempo massimo, l’opposizione si rivolge al Collegio dei Revisori dei Conti

I consiglieri comunali Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Teodolinda Liotta, Felice Scafidi e Giuseppe Truglio hanno indirizzata al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Capo d’Orlando per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale, una richiesta di “Verifica e controlli gestione provvisoria periodo 01/08/2021 – 31/03/2022. – Referto sulle risultanze della verifica”. Tra gli altri destinatari, dato l’argomento prettamente economico-finanziario, il Presidente del Consiglio del Comune di Capo d’Orlando, il Segretario Generale dott.ssa Carmela Caliò e la Responsabile dell’ Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Antonella Micale.

Avendo premesso che il Comune di Capo d’Orlando, come è noto, non avendo approvato il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 luglio 2021, si trova in un regime di gestione provvisoria da giorno 1 agosto 2021, i consiglieri di minoranza chiedono: al Collegio dei Revisori dei Conti di effettuare una puntuale verifica delle spese effettuate nel periodo dal 01/08/2021 al 31/12/2021 e nel primo trimestre 2022, in particolare se le spese impegnate nel citato periodo rientrino nei casi previsti dell’articolo 163 comma 2 del T.U.E.L. o, come gli scriventi ritengono, le stesse siamo state effettuate in violazione del Tuel; e di redigere un apposito referto sulle risultanze derivanti da tale verifica e di inoltrare lo stesso al Consiglio Comunale per le valutazioni e per i provvedimenti di propria competenza.

Chiedono, altresì, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale e al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ognuno nel rispetto delle proprie competenze e responsabilità , di porre in essere tutto quanto necessario e indispensabile per consentire agli scriventi di esercitare la propria funzione istituzionale di Indirizzo e Controllo dell’Attività degli Uffici Comunali e dell’Amministrazione Attiva.

Mangano Renato Carlo (Capogruppo consiliare)