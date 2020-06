A Caltanissetta grande partecipazione al presidio per chiedere verità e giustizia per Adnan Siddique

Ieri, a Caltanissetta, nel centro storico, oltre 500 persone hanno partecipato alla manifestazione- presidio per chiedere verit√† e giustizia sull‚Äôomicidio di Adnan Siddique, il giovane pakistano trucidato lo scorso 3 giugno perch√© si 5¬† opposto¬† al caporalato¬† che opprime dei suoi connazionali braccianti. La manifestazione¬† √® stata organizzata¬† dalla Casa delle Culture e del Volontariato nisseno, con la partecipazione delle comunita‚Äô pakistane ed afgane, di mediatori culturali, dell’ associazione Iside, di MigrantiSolidali, ‚ÄĚSan Filippo Apostolo‚ÄĚ , del MO.V.I. (Movimento Volontariato Italiano), del Coordinamento Lavoro Agricolo USB Sicilia, della Federazione Del Sociale USB Sicilia e di altre associazioni. Nella piazza i

manifesti con la foto di Adnan, le bandiere afghane e pakistane. Le uniche¬† bandiere sindacali quelle dell’USB con i drappi neri. Attivo anche¬† un banchetto per una raccolta fondi a favore della famiglia del giovane ucciso.¬† Filippo Maritato, presidente del Movi, che ha presieduto l’iniziativa, ha¬† dato un chiaro indirizzo ai partecipanti e in modo particolare a coloro che avrebbero parlato al microfono: ‚ÄúNessuna verbosit√†, niente frasi altisonanti ma, soltanto la richiesta di giustizia. Le responsabilit√† di chi sapeva e non ha parlato? Adesso √® tardi. Ma dobbiamo rimediare in altra maniera‚ÄĚ. Fra i tanti interventi quelli di due mediatori culturali pakistani.

Adnan Hanif: ‚ÄúNon meritava questa fine, forse la meritavano i delinquenti che lo hanno ucciso. Era fuggito dal Pakistan per evitare di sottostare a chi sfruttava i lavoratori, qui ha trovato la stessa situazione. Ha lottato ed √® stato ucciso: chiediamo giustizia‚ÄĚ.

¬†Gul Noor Senzai: ‚ÄúEra un ragazzo d‚Äôoro, buono, generoso, amato. Devono essere puniti i suoi assassini”.

La manifestazione si √® conclusa con una¬† preghiera musulmana, seguita da un minuto di silenzio, con i presenti silenziosi e immobili, e dal cattolico “Padre nostro”.