Caldo record, bollino rosso in tutta Italia: da domani anche Messina

L’ondata di calore che sta interessando l’Italia raggiunge un nuovo livello di intensità. Secondo il monitoraggio del Ministero della Salute, oggi sono 25 le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature, mentre domani il numero salirà a 27 con l’ingresso di Messina e Reggio Calabria, che si aggiungeranno a Palermo, Catania e agli altri capoluoghi già interessati. Per la prima volta dall’inizio del 2026, tutte le città monitorate saranno contemporaneamente in massima allerta.

Le elevate temperature continuano a essere associate anche a episodi mortali. Nella Bassa bresciana un operaio edile di 40 anni è deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un’abitazione. A Bologna una guardia giurata di 55 anni è morta durante il servizio di vigilanza davanti a una gioielleria. Il sindacato Usb ritiene che il decesso sia riconducibile alle condizioni climatiche estreme. Nel Vicentino, inoltre, una donna di 90 anni è morta mentre raccoglieva patate in contrada Lonzera, nel territorio di Valdagno.

In risposta all’emergenza, Usb ha proclamato un pacchetto di 16 ore di sciopero utilizzabile nei luoghi di lavoro dove non siano assicurate adeguate condizioni di sicurezza. Le previsioni indicano che il caldo proseguirà almeno per un’altra settimana, con valori fino a 39 gradi nelle aree urbane, afa persistente anche durante la notte e fenomeni temporaleschi limitati. In Liguria Lerici ha superato i 40 gradi, mentre Firenze ha raggiunto i 41. Lorenzo Tedici de ilMeteo.it osserva: «Nel fine settimana si registrerà una lieve diminuzione delle temperature, ma l’elevata umidità farà percepire condizioni pressoché invariate».

Anche Legambiente ha avviato un monitoraggio in sei città, rilevando temperature medie ambientali di 35,9 gradi con punte superiori ai 45. Le superfici asfaltate hanno raggiunto mediamente 52 gradi, con massimi di 62,7, mentre le pavimentazioni gommate hanno toccato in media 66 gradi e picchi di 75,6.

Resta alta l’attenzione anche sul fronte della siccità e degli incendi. L’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale segnala una situazione delle risorse idriche ancora sotto controllo, ma evidenzia uno scenario che continua a destare preoccupazione. Intanto proseguono gli incendi nella Marsica, in Abruzzo, e le operazioni di bonifica nell’area del Carso triestino. Il caldo sta inoltre compromettendo le produzioni agricole, con effetti sulla disponibilità di frutta e verdura e sui prezzi al consumo. Le elevate temperature favoriscono infine fenomeni meteorologici estremi: un intenso nubifragio ha interessato Cervinia, dove sono state attivate le misure di sicurezza. – Fonte Ministero della Salute.

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