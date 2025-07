Caldo estivo, la Guida dell’Asp di Messina per gestire l’ondata di calore

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha illustrato questa mattina, presso Palazzo Geraci, una “Guida ai servizi per affrontare il caldo estivo”, concepita per assistere la popolazione durante l’ondata di calore attualmente in corso. Il volume sarà distribuito in punti informativi dell’Asp e in strutture comunali, con particolare attenzione a cittadini vulnerabili come anziani e minori.

Giancarlo Niutta, direttore amministrativo per la Direzione Strategica, ha invitato tutti a “utilizzare i rifugi climatici” predisposti in supermercati, biblioteche, centri ricreativi e sedi associative. “Questi spazi – ha spiegato Niutta – offrono aria condizionata e servizi di primo soccorso per garantire sicurezza e sollievo durante le ore più roventi”.

Il responsabile del servizio Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva, Salvatore Sidoti, insieme ad Antonietta Di Nola del servizio Prevenzione, ha elencato le procedure per gestire sintomi quali debolezza, mal di testa o nausea. “È fondamentale chiedere assistenza medica e spostare la persona in un ambiente fresco e ventilato”, ha dichiarato Sidoti. Di Nola ha aggiunto: “Si consiglia di sollevare gli arti inferiori, praticare spugnature con acqua fredda e reintegrare liquidi con acqua e sali minerali”.

Gianluca Rossellini, per la Uos Comunicazione, ha illustrato l’impegno di Roberto Massimino e del suo team nella realizzazione dei materiali informativi. Oltre a migliaia di brochure, sono stati prodotti video destinati ai social media, contenenti numeri utili e raccomandazioni per favorire la cooperazione tra istituzioni e cittadini.

👁 Articolo letto 607 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.