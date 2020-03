Calderone (FI): “Stop pagamenti canoni demaniali, un paracadute per le nostre imprese in ginocchio”

Calderone (FI): “Stop pagamenti canoni demaniali, un paracadute per le nostre imprese in ginocchio”

Con una mozione depositata oggi all’Assemblea Regionale Siciliana, Forza Italia chiede ufficialmente al Governo per tramite dell’Assessore regionale al territorio e ambiente, Totò Cordaro, la sospensione dei canoni di pagamento per tutte le concessioni demaniali.

“Il dramma del coronavirus, oltre a colpire la salute dei cittadini, ha inflitto un colpo al cuore all’economia del nostro territorio. Con tale proposta, prevediamo lo stop al pagamento dell’affitto versato dai privati per le concessioni demaniali.

Un paracadute per le nostre imprese, frenate nella loro produzione di beni e servizi, imprigionate in una vortice dal quale dobbiamo aiutarle a uscire”. Così afferma il Capogruppo di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Tommaso Calderone, primo firmatario della mozione depositata.