Calderone all’Asp: “Una deviazione dai principi di imparzialità”

Un comunicato diffuso a nome della Direzione Strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha suscitato rilievi critici in merito alla sua impostazione istituzionale. Secondo quanto evidenziato dall’onorevole Tommaso Calderone, presidente della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità e componente della Commissione Giustizia, il contenuto e il linguaggio utilizzati non sarebbero coerenti con il ruolo di una direzione aziendale sanitaria pubblica.

Calderone sottolinea che la Direzione Generale di un’azienda sanitaria «non è un soggetto politico né un attore del dibattito pubblico», ma è chiamata a svolgere funzioni amministrative e sanitarie, garantendo l’erogazione dei servizi, l’applicazione delle norme e la rendicontazione agli organi di controllo. L’adozione di toni considerati divisivi e improntati a una logica di contrapposizione tra cittadini e amministrazione viene definita «una deviazione dai principi di imparzialità, sobrietà e neutralità» che devono caratterizzare l’azione di un ente pubblico.

Nel documento viene inoltre contestata la rappresentazione dell’utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di altri finanziamenti come un risultato straordinario. Tali risorse, osserva Calderone, sono vincolate e assegnate sulla base di obblighi normativi e di stringenti criteri di rendicontazione; il rispetto delle scadenze e degli avanzamenti previsti costituisce quindi un adempimento dovuto e non un elemento premiale.

L’esponente politico richiama infine la Direzione Strategica dell’Asp di Messina a un esercizio rigoroso delle funzioni di vigilanza e controllo, in particolare su trasferimenti di personale, nomine, appalti e servizi, assicurando trasparenza, legalità e una netta separazione da qualsiasi interferenza politica. «La credibilità di un’azienda sanitaria pubblica – afferma – si fonda su atti amministrativi chiari e verificabili, non su una comunicazione autoreferenziale».

