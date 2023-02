Caccia ai nuovi milionari a Termini Imerese: tre quote del Superenalotto da 4 milioni di euro ciascuna

Termini Imerese, in provincia di Palermo, è alla ricerca di nuovi milionari che hanno centrato ben 3 quote del Superenalotto da circa 4 milioni di euro ciascuna, per un totale di 371 milioni in Italia. Queste quote sono state giocate in un bar di via Bevuto, già noto per aver ospitato vincitori in passato.

Il proprietario del bar, Carmelino Catalano, si è espresso sulla situazione: “Siamo famosi per le vincite, ne abbiamo già avute parecchie, compreso un sei al Superenalotto. Siamo specializzati nei sistemi. Spero che i vincitori si ricordino di noi e che investano questi soldi a Termini Imerese per creare posti di lavoro.”

La zona industriale della città è in crisi dal momento in cui la Fiat e altre aziende hanno chiuso i loro stabilimenti, lasciando molti giovani senza lavoro. Catalano spera che i nuovi milionari possano investire nel comune e creare nuove opportunità di lavoro per la comunità locale.

Non ci sono informazioni sulle identità dei vincitori, ma Catalano spiega che il suo bar attira molti clienti da comuni vicini. Speriamo che i vincitori si presentino e seguano il consiglio di Catalano, investendo nella comunità locale e creando nuove opportunità di lavoro.