Caccamo piange la morte di un’anziana caduta in un dirupo

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Caccamo, in provincia di Palermo. L’anziana signora Giuseppina Pillola, conosciuta da tutti come Pina, è precipitata in un dirupo che si trovava nel giardino della sua abitazione, riportando ferite mortali.

Il sindaco di Caccamo, Franco Fiore, ha espresso il cordoglio della comunità attraverso un post sulla pagina Facebook del Comune: “In un grave incidente ha perso la vita la signora Giuseppina Pillola in Criscione – scrive Fiore -. Siamo profondamente addolorati per quanto è accaduto e ci stringiamo al dolore dei figli Enzo e Giovanni, insieme a tutta la comunità caccamese”.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione locale e i sanitari del 118. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo, non è stato possibile salvare la vita dell’anziana signora.

Secondo quanto riferito, la signora Pina potrebbe essere stata colta da un malore che l’ha fatta cadere nel dirupo. La tragedia ha colpito profondamente la comunità di Caccamo, che si unisce al dolore dei familiari di Giuseppina Pillola.

