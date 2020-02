I.C. “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea – Protocollo per la promozione della centralità della persona

L’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, sede dell’Osservatorio contro la Dispersione per l’Ambito XVI, rappresentato dal Dirigente Scolastico Leon Zingales e l’Anffas Onlus di Patti, rappresentato dal suo Presidente Dott. Antonino Zampino, daranno vita al progetto “Scuola e volontariato”, come occasione formativa offerta agli studenti per coniugare la risposta ai bisogni degli altri con un importante momento di crescita individuale.

Tutto ciò per creare una fattiva collaborazione volta alla promozione del volontariato ed alla realizzazione di attività formative ed operative incentrate sul tema del sostegno e dell’aiuto alle fasce più deboli della popolazione locale con particolare riferimento alle persone con disabilità . In tal senso l’attività comune si concentrerà su alcuni punti salienti:

1. realizzazione di una serie di incontri di formazione, incentrati su:

a) promozione della solidarietà sociale, della sussidiarietà e della cultura dell’accoglienza e dell’inclusione: ( la cultura del dono- la diversità come risorsa);

b) informazione sulle forme di volontariato, con particolare attenzione a quello locale, e alle attività predisposte dall’ANFFAS Onlus di Patti;

c) stimolazione di una coscienza critica negli alunni coinvolti sulle problematiche inerenti il sociale e il volontariato in genere;

2. partecipazione libera degli alunni dell’I.C. Gioiosa Marea alle Attività di “Laboratorio di ceramica” e “Laboratorio teatrale”, svolte dai ragazzi con disabilità nella loro sede il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Villaggio della Speranza a Villa Ridente;

3. partecipazione degli alunni del I.C. Gioiosa Marea alla Campagna pro Anffas Onlus Patti 2019-2021in occasione del 25° della fondazione di Anffas Patti e a sostegno dei progetti educativi e delle giornate di sensibilizzazione (calendari, Open day che Anffas propone.

4. Incontri di sensibilizzazione sulla “Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ” interventi di valorizzazione e piena inclusione di ogni persona.

Le reti tra le strutture del territorio, che prevedono l’integrazione degli interventi da parte di istituzioni diverse, trovano fondamento sia negli impegni delineati dal sistema formativo integrato sia dalle indicazioni della Commissione europea, che individua nella cooperazione e nel partenariato tra soggetti diversi la modalità per superare la complessità degli interventi formativi nella società attuale.

Il Dirigente scolastico Prof. Leon Zingales ha dichiarato: “Questo protocollo d’Intesa ricade nell’ambito delle attività previste dal piano di lotta contro la dispersione. Crediamo fondamentale qualsiasi iniziativa volta ad evidenziare la centralità della persona, in valorizzando i talenti delle diverse abilità . La cultura del dono, del volontariato e dell’amore per il prossimo è centrale in ogni nostra attività formativa”.