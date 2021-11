Buone notizie per la postazione ATM (bancomat/postamat) a Piraino centro

Buone notizie per la postazione ATM (bancomat/postamat) a Piraino centro

Dopo tante richieste da parte dell’amministrazione comunale affinché si installassero due sportelli automatici ATM di prelievo contanti arriva una prima risposta: Poste Italiane ha comunicato per le vie brevi, che entro fine anno o tutt’al più subito dopo le festività natalizie, installerà un punto ATM presso lo sportello del centro storico di Piraino.

Il Sindaco Maurizio Ruggeri, si dichiara soddisfatto per questa notizia che favorirà i residenti del centro storico e di tutta la zona alta del paese. Lo consideriamo un parziale ristoro per la penalizzazione subita sin dall’inizio della pandemia per il ridimensionamento dell’Ufficio Postale che ha ridotto i giorni di apertura a soli 3 la settimana.

Al tempo stesso, continua il Sindaco, insisteremo per ottenere lo stesso servizio anche presso lo sportello di Gliaca che, com’è noto, è rimasta priva di bancomat dopo la chiusura dello sportello bancario esistente.

Siamo fiduciosi che Poste Italiane, da sempre la più grande società di servizi della nostra nazione, nonostante il processo di privatizzazione che la porta inevitabilmente a perseguire le attività che producono profitto, dimostrerà la vicinanza al territorio e alle necessità quotidiane dei cittadini.