Brutale pestaggio al cinema di Palermo: la richiesta di un uomo finisce a calci e pugni

L’UCI Cinemas del centro commerciale Forum di Palermo, nel quartiere Brancaccio, √® stato teatro di un brutale pestaggio. Un uomo di 35 anni √® stato picchiato da un gruppo di cinque ragazzi e ragazze, dopo aver chiesto loro di togliere i piedi dalla sua poltrona. La richiesta, fatta ripetutamente, sarebbe stata l’ennesima di una serie di lamentele per il loro modo scomposto di disturbare la visione del film.

Dopo aver ricevuto la richiesta dell’uomo, i giovani avrebbero risposto in modo provocatorio, dicendogli di andarsene se non era soddisfatto. Poi, senza alcun motivo apparente, lo avrebbero trascinato fuori dalla sala e lo avrebbero picchiato violentemente, lasciandolo a terra sanguinante. Il gruppo sarebbe poi fuggito in auto prima dell’arrivo degli addetti alla sicurezza.

Il 35enne √® stato soccorso sul posto dai paramedici del 118 e portato all’Ospedale Civico, dove √® stato sottoposto ad accertamenti. I medici hanno riscontrato la frattura del setto nasale e delle ossa nasali, oltre a un trauma toracico.¬†

Le indagini sono state avviate dalla polizia del commissariato Brancaccio per individuare i responsabili dell’aggressione e l’auto con la quale si sono dati alla fuga. Grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, gli inquirenti sperano di riuscire a risalire ai colpevoli e farli pagare per il loro brutale gesto.

