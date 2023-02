Brolo, un’economia all’anno zero: la riflessione di Scaffidi Lallaro sulla mancanza di crescita economica

Brolo, un paese che si professa a vocazione turistica, sta attraversando un periodo di stagnazione economica nonostante gli annunci di finanziamenti pubblici ottenuti dall’amministrazione Laccoto. Infatti, nell’arco di quasi 4 anni, sono state completate solo poche opere pubbliche come la ristrutturazione di piazza Mirenda, il nuovo centro per anziani e il terzo lotto della scuola a Piana.

Tuttavia, è importante riconoscere il lavoro degli uffici comunali nel procurare finanziamenti per migliorare il territorio, ma per avere una vera crescita economica bisogna investire in strutture che stimolino l’economia. Purtroppo, Brolo è all’anno zero della crescita economica a causa di diversi fattori: non esiste alcuna struttura alberghiera disponibile, la ristrutturazione dell’istituto alberghiero è ferma da tempo immemore, il bando per la vendita dei lotti nella zona artigianale è in stand-by da anni e il cinema comunale è chiuso e inutilizzato nonostante gli annunci di presunti investimenti.

Secondo il consigliere Gaetano Scaffidi Lallaro, la politica dovrebbe fare il possibile per risolvere questi problemi che stanno impedendo lo sviluppo economico del paese. La ristrutturazione dell’istituto alberghiero, ad esempio, porterebbe a Brolo centinaia di nuovi studenti e di conseguenza più docenti e collaboratori scolastici, creando una ricaduta economica per il paese. Allo stesso modo, la vendita dei lotti nella zona artigianale potrebbe attirare investitori e generare occupazione, ricchezza e crescita economica.

In conclusione, Brolo è ancora all’anno zero della crescita economica a causa di una serie di fattori che vanno risolti al più presto. La politica deve fare il possibile per risolvere questi problemi e creare le condizioni per lo sviluppo economico del paese. Solo allora potremo vedere una vera crescita e un futuro luminoso per Brolo.