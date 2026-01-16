Brolo, ufficializzata la nuova giunta e la distribuzione delle deleghe

È stata definita la composizione della nuova giunta comunale di Brolo, con l’assegnazione delle deleghe ai singoli assessori e la conferma delle competenze che restano in capo al sindaco Giuseppe Laccoto. L’assetto dell’esecutivo individua ambiti amministrativi distinti, affidati a cinque componenti.

Carmelo Ziino è stato confermato vicesindaco e mantiene le deleghe al contenzioso, al bilancio e ai tributi, oltre ai rapporti con le società partecipate. Rientrano nel suo ambito di competenza anche commercio, attività produttive, artigianato, marketing territoriale, Ced e innovazione tecnologica, valorizzazione e sviluppo del centro storico e sport.

Tindara Fioravanti si occuperà dei servizi sociali e delle politiche sociali, familiari e del lavoro. Le sono state affidate anche le politiche per l’integrazione, le pari opportunità, i rapporti con le associazioni di volontariato e le politiche delle contrade.

A Cono Condipodero spettano le deleghe alla formazione professionale, alla pubblica istruzione, all’asilo nido e alla biblioteca. Rientrano nel suo ambito di competenza anche le politiche giovanili, i rapporti con le associazioni giovanili, i bandi europei e la programmazione comunitaria.

Amedeo Arasi seguirà manutenzione e patrimonio, servizi idrici e fognari, verde pubblico e autoparco. Tra le sue deleghe figurano inoltre le attività ricreative e del tempo libero, le politiche agricole e della pesca e la protezione civile.

Linda Piscioneri avrà competenza su politiche sanitarie, igiene e politiche ambientali, gestione dei rifiuti e politiche energetiche. Le sono state assegnate anche viabilità, decoro urbano e spiaggia.

Resta in capo al sindaco, a titolo non esaustivo, la gestione del personale, della polizia municipale, dei lavori pubblici e della programmazione, dell’urbanistica e dell’edilizia, dei servizi cimiteriali, delle attività culturali, dei rapporti istituzionali, del turismo, dello spettacolo e di tutte le materie non espressamente delegate.

👁 Articolo letto 547 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.