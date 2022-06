Brolo – Tre anni di attività amministrativa: domenica 5 giugno incontro pubblico su bilanci e prospettive

L’Amministrazione Comunale di Brolo ha tagliato il traguardo dei tre anni di attività . Un percorso caratterizzato per buona parte dalle difficoltà legate all’emergenza pandemica che però non hanno impedito alla giunta guidata dal sindaco Giuseppe Laccoto di centrare obiettivi in tutti i settori della vita amministrativa, dai lavori pubblici ai servizi sociali, dal decoro urbano alla riqualificazione e messa in sicurezza del territorio. Soprattutto, è stata data grande importanza alla programmazione e alla progettualità con l’obiettivo di potenziare i servizi e più in generale migliorare la qualità della vita.

Il bilancio dell’attività svolta finora, le analisi dei problemi, l’attenzione alle prospettive saranno argomenti di una iniziativa pubblica voluta dal Sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto e dall’Amministrazione Comunale che incontreranno i cittadini domenica 5 giugno alle 18,30 nel Palatenda di Piazza Annunziatella.

Sarà anche l’occasione per annunciare alcune novità che potrebbero rappresentare la svolta sulla strada dello sviluppo economico e sociale di Brolo.