Brolo – Trasporto alunni, consegnato il nuovo scuolabus

Consegnato stamattina al Comune di Brolo uno scuolabus destinato al trasporto degli alunni che frequentano le scuole elementari e medie.

Lo scuolabus è stato acquistato grazie ad un finanziamento di oltre 50mila euro, erogato dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ottenuto per la partecipazione alla misura per la “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti locali” dell’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia. Oltre all’autista, sul mezzo da 32 posti a sedere, sarà garantita la presenza di un accompagnatore con il compito di far rispettare le procedure corrette di salita e discesa dal mezzo in maniera ordinata. Soddisfatta l’intera Amministrazione Comunale:

“Ce n’era bisogno – è il commento. Non solo perché incrementiamo il parco mezzi comunale, ma anche perché, in un anno scolastico particolarmente travagliato, l’arrivo di un nuovo scuolabus assume una notevole rilevanza in considerazione della necessità di garantire gli spostamenti in sicurezza dei nostri studenti. Infine, l’arrivo dello scuolabus consente un risparmio di circa 30mila euro alle casse comunali visto che, per assicurare il trasporto nel rispetto delle normative, era stato affittato un pulmino”.