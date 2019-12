Alle ore 18 presso i locali di via Libertà a Brolo, verrà inaugurato uno spazio espositivo di presepi realizzati dagli alunni dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo del Comune Nebroideo.

Non sono semplici presepi, ma compiti di realtà frutto di una didattica per competenze attuata dalle professionalità e dalla popolazione scolastica in forza all’Istituto.