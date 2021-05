Brolo – Sospeso da oltre 7 mesi il servizio sociale “taxi amico”

Da oltre 7 mesi l’importante servizio sociale ‚Äútaxi amico‚ÄĚ √® stato sospeso per l’emergenza covid. Nel frattempo il dipendente comunale che da anni svolge la mansione di autista del mezzo √® stato destinato a fare, sostanzialmente, l‚Äôautista personale, per gli spostamenti e gli ‚Äúimpegni istituzionali‚ÄĚ, del Sindaco Laccoto.

Il servizio di taxi amico,¬†√® doveroso ricordarlo, √® rivolto a quei cittadini che¬†hanno bisogno di una mobilit√† assistita, ai disabili, ed a tutti coloro che per malattia o altre motivazioni certificate hanno necessit√† ‚Äste non possono farlo autonomamente ‚Äď di effettuare visite mediche, recarsi presso i medici di famiglia, fare la spesa quotidiana, ma anche per recarsi in farmacia, in banca, alla posta, al cimitero, etc.

Ma evidentemente, piuttosto di trovare una soluzione, si √® ritenuto pi√Ļ utile ‚Äúparcheggiare‚ÄĚ dinanzi al Comune, da 7 mesi, il taxi amico, sospendere il servizio, e utilizzare il dipendente comunale autista per altre mansioni, sicuramente socialmente meno utili per la collettivit√†.

Oltretutto tale servizio è garantito grazie alle donazioni/sponsorizzazione dei privati, ed è da anni presente anche in molti altri Comuni limitrofi, vedi ad esempio Patti, dove, nonostante la pandemia, tale servizio sociale non si è mai interrotto.

Sarebbe bastato, e basterebbe, adottare delle semplici norme di prevenzione a tutela della salute degli utenti e dell’impiegato comunale adibito ad autista, per non interrompere il servizio e/o comunque per riprenderlo, quanto prima, nella massima sicurezza. Cos√¨ come, tanto per fare un esempio, si √® continuato a fare con i dipendenti comunali autisti degli scuolabus comunali, che, tranne per un breve periodo nella primavera-estate 2020, hanno continuato a svolgere normalmente, e sicuramente in situazioni pi√Ļ difficili del taxi amico, il loro servizio di pubblica utilit√†.

Ma comprendo che chiedere determinate cose all’inadeguato assessore Tindara Fioravanti è oggettivamente pretendere troppo.

Il consigliere comunale Gaetano Scaffidi Lallaro