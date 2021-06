Brolo – “Signor sindaco mi torni i soldi che ho donato”

Una nota indirizzata al sindaco LACCOTO, e per conoscenza al sottoscritto, da uno di quei 12 cittadini che oltre 14 mesi fa avevano donato cospicue somme ( 29.100,00 euro) al fine di aiutare le famiglie bisognose di Brolo. Credo che un documento del genere non necessiti di alcun commento. Bisogna solo vergognarsi.

Colgo l’occasione per ribadire l’invito al sindaco Laccoto a pubblicare l’estratto conto, con tutte le movimentazioni, di quel conto corrente dedicato dall’amministrazione comunale all’emergenza covid.

Altresì invito il sindaco a chiarire per quale motivo, avendo ricevuto lui stesso già nel giugno 2020 una Pec da questo cittadino nella quale lo stesso chiedeva conto di come l’amministrazione intendesse spendere quelle somme, non si è fatto nulla per altri 12 mesi?

Gaetano Scaffidi Lallaro – Consigliere Comunale Brolo