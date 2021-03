Brolo – Scuolabus subito operativo, no alle polemiche

Da questa settimana sarà regolarmente a disposizione degli alluni delle scuole elementari e medie che frequentano l’Istituto Comprensivo di Brolo il nuovissimo pulmino appena consegnato al Comune.

Si tratta di uno dei primissimi atti posti in essere dall’Amministrazione Laccoto che, appena insediata ed evidentemente con grande lungimiranza, ha ritenuto opportuno attingere ad un finanziamento regionale e si è fatta carico di una parte del costo a valere sul bilancio comunale, per dotarsi di un nuovo mezzo di trasporto. Oggi, quella scelta del giugno 2019 consente non soltanto un risparmio per le casse dell’Ente, poiché non sarà più necessario noleggiare un terzo pulmino e in brevissimo tempo verrà compensato la spesa a carico del Comune, ma soprattutto garantisce un trasporto dei bambini in condizioni di maggiore sicurezza e tutela.

Il gruppo di minoranza, pur riconoscendo (purtroppo solo adesso) l’estrema importanza del pulmino, non ha trovato di meglio che polemizzare sulla mancanza di targa del mezzo appena consegnato. Insomma, ogni tanto riemerge quel vecchio vizio della polemica sterile, tanto di moda negli scorsi cinque anni e ora superato grazie all’atteggiamento pacato e costruttivo dell’attuale maggioranza. Ma chi oggi, sedendo tra i banchi dell’opposizione, manifesta tanta attenzione ai particolari, prima di inquietarsi per l’asserita mancanza della targa, dovrebbe ricordarsi che – nel giorno in cui la maggioranza ha votato in Consiglio per l’acquisto del pulmino – dai banchi della minoranza si affermava che quella delibera fosse nulla e ironizzava sulla scelta dell’Amministrazione. Insomma, se si fosse prestata attenzione alle avventate affermazioni dell’opposizione, oggi il problema non sarebbe stata la targa – ovviamente nel frattempo regolarmente collocata – ma la mancanza, per i ragazzi ed i bambini di Brolo, di un mezzo di trasporto sicuro ed efficiente.

Insomma, il pulmino c’è e la targa pure: gli alunni salgono a bordo e le polemiche sterili restano a terra.