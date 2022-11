Brolo – Scuola, distribuito l’opuscolo informativo per le famiglie

Brolo – Scuola, distribuito l’opuscolo informativo per le famiglie

Stamattina nelle scuole dell’istituto comprensivo è stato distribuito dall’amministrazione comunale un opuscolo informativo per le famiglie sul servizio di refezione scolastica curato dall’assessore Cono Condipodero. “Con l’approvazione in consiglio del regolamento mensa ed altri accorgimenti come il costante monitoraggio – dichiara l’assessore Condipodero – cerchiamo di garantire ai nostri bambini un servizio migliore”.