Brolo – Scuola, “Aspettando il 2020”

E come consuetudine per questo istituto, organizzare degli eventi celebrativi del Natale, con un calendario che quest’anno si presenta con tante iniziative, preparate con cura dagli insegnanti e che vedono gli alunni protagonisti.

A queste quest’anno, se ne aggiungono altre, organizzate dall’istituto e che hanno la finalità di essere promotrici culturali territoriali. L’organizzazione delle stesse ha impegnato particolarmente, questa dirigenza e il personale docente e ATA, e rappresenta in pieno la filosofia di questo istituto, fatta di persone di grande spirito d’iniziativa, che s’impegnano e lavorano con passione per offrire un servizio di eccellenza a tutto il territorio.

Gli eventi organizzati inizieranno Domenica 15 Dicembre con la mostra degli elaborati del Concorso un presepe a scuola, allestita non all’interno dei locali scolastici, ma presso uno spazio idoneo che rimarrà aperto al pubblico per tutte le Festività Natalizie.

Giorno 19 invece saremo impegnati al palazzo Baronale di Ficarra con il Convegno “Il Giuramento d’Ippocrate” una meta per il vostro futuro, un evento che vede la partecipazione dell’ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri della provincia di Messina, della RSA “Villa Pacis” e del Rotary Club International di Patti “Terre del Tindari” con autorevoli relatori, che vanno da dirigenti dell’ASP area medica, ad accademici dell’Università degli studi di Messina.

L’evento punta a promuovere le professioni sanitarie, tra i nostri studenti, ed allo stesso tempo trattare i temi delle professioni sanitarie orientate per la terza età come opportunità di sviluppo per il loro futuro. Seguirà ed è in fase di calendarizzazione, la prima assoluta a livello nazionale dei cortometraggi realizzati nell’ambito del progetto “cinema in classe“, iniziativa finanziata dal MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) e dal MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo), con la partecipazione di InArtist associazione di produttori e registi cinematografici di Piacenza. L’evento vede coinvolti, il museo della moda e del costume Siciliana e i comuni di Brolo, Sant’Angelo di Brolo, Ficarra e Mirto. Nei corto hanno recitato guidati da professionisti di levatura internazionale, docenti e alunni con scenografie realizzate tra gli scorci più belli del nostro territorio. Pensate che quest’ultime sono state con cura scelte da una troupe che per giorni ha visitato gli angoli più caratteristici e pittoreschi al fine di scegliere le location ideali per le riprese.

I corto inoltre sono l’ultima opera in vita del compianto e purtroppo prematuramente scomparso, in fase di riprese registra cinematografico Giuseppe Davoli. Seguirà nei giorni del 28 -29 e 30 la mostra espositiva di compiti di realtà sul tema ” Sua Maesta il Salame” dove i nostri alunni esporranno i lavori che li hanno visti impegnati nella realizzazione di un logo commerciale e di una campagna promozionale che valorizzi i prodotti della Valle di Sant’Angelo. L’evento è inserito nella cornice più ampia della Fiera Regionale del Salame e dei prodotti tipici Val di Sant’Angelo, ormai giunto alla XXVI edizione e che è stata realizzata con il patrocinio della Regione Sicilia, della città metropolitana di Messina e del comune di Sant’Angelo di Brolo. Infine concluderemo con l’Officina degli Elfi per la Befana, una serie d’ iniziative orientate al Service Learning e alla partecipazione dei bambini, che si svolgeranno in concomitanza con la festa dell’Epifania. Insomma un calendario ricchissimo di eventi che non dimentichiamo prevede anche le rappresentazioni musicali quali il Concerto di Natale eseguito dall’Orchestra Fiati dei Nebrodi e dalla corale I Colori del Mondo. A cura dell’Istituto Comprensivo di Brolo e diretto dai maestri Bruno Basilio e Sergio Camuti e JINGLE BELL ROCK “Concerto” A cura dei ragazzi del nostro istituto e dell’Accademia Music Art di Sergio Camuti. Infine ai fini di rendere più agevole l’informazione sugli eventi è stata creata una pagina sul sito web d’istituto, raggiungibile facilmente dal link posto nel menù orizzontale dello stesso denominato “Aspettando il 2020“.